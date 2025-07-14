ميكرويف ومروحتين.. حبس عصابة سرقة أجهزة كهربائية من داخل منزل بالمرج

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين بسرقة أجهزة كهربائية من داخل منزل بالمرج.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (جهازى "ميكرويف" – 2 مروحة حائط – شاشات عرض - بعض المتعلقات الشخصية) من داخل مسكن أحد الأشخاص بإسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة المرج .

وبإرشاد المتهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه سيىء النية (مالك مقهى وتاجر خردة – مقيمان بدائرة القسم).

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.



