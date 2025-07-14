محمد صلاح: نادي الزمالك اتخطف من أبنائه ورموزه

أكد محمد صلاح لاعب الزمالك السابق، أن مجلس إدارة الأبيض الحالي خلص على كل رموز النادي.



وقال محمد صلاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "مجلس الزمالك الحالي خلص على كل رموز النادي التاريخية".

وأضاف: اتعقدت من لفظ أساطير نادي الزمالك، وقالوا إن شيكابالا أسطورة بعد ما اعتزل على الرغم انه أنهم لم يكن معترفين بلقب أسطورة.

وتابع: مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي يحارب جميع رموز النادي بدون اي سبب واضح ولكن أتمنى لهم النجاح.

واختتم: مجلس إدارة نادي الزمالك لم يرضي طموحات نادي الزمالك حتى الان وحصل على بطولتين في موسمين وبداية الشغل الصح لمجلس الزمالك الحالي هو تعيين جون ادوارد مديرا رياضيا.