مخاطر الالتهاب السحائي على الأطفال.. احترس ينتقل عن طريق العطس والسعال

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي، إن الالتهاب السحائي يعد أحد الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن أعراضه تمر بثلاث مراحل تبدأ بالتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة، ثم انتشار العدوى في الدم، وظهور طفح جلدي.

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وأضاف د. حتة ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية نهاد سمير، أنه لا يوجد دليل على أن الالتهاب السحائي يؤدي إلى الوفاة الفورية للأطفال، موضحا أن شدة العدوى تختلف من طفل لآخر بحسب مناعته واستجابته للعلاج.

وتابع أن المرض ينتشر بسرعة كبيرة نتيجة انتقاله عبر الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال، ما يستدعي الحذر واتخاذ إجراءات وقائية خاصة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة.

وأشار إلى وجود نوعين من الالتهاب السحائي الأول فيروسي وهو الشائع في الولايات المتحدة، والثاني بكتيري ويوجد في مصر والأخطر من حيث المضاعفات، لافتا إلى أنه يصيب الأغشية المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي، وقد يؤدي إلى تيبّس في الرقبة والساقين.

