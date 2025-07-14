إعلام عبري: الجيش يعتبر المدينة الإنسانية في غزة عقبة أمام صفقة التبادل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن الجيش قال إن إقامة المدينة الإنسانية بقطاع غزة ستضر جهود التوصل إلى صفقة تبادل.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، خطة وزير الدفاع الحالي، يسرائيل كاتس، لإنشاء ما يعرف بـ"المدينة الإنسانية" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بأنها تمثل "معسكر اعتقال".

وفي تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية، قال أولمرت: "إنها معسكر اعتقال. أنا آسف، لكن هذا ما هي عليه"، في إشارة إلى المشروع المزمع تنفيذه في رفح جنوب القطاع.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن أن الخطة تتضمن إقامة مدينة مؤقتة لإيواء ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني، مع فرض قيود صارمة على حركة السكان داخلها، وفحص دقيق عند الدخول لمنع تهريب الأسلحة.

وانتقد أولمرت الخطة بشدة، واعتبرها تصعيدا إضافيًا في سياق ما وصفه بجرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية. وأضاف: "إذا تم نقل الفلسطينيين قسرًا إلى هذه المدينة، فسينظر إلى ذلك كجزء من عملية تطهير عرقي، رغم أن هذا لم يحدث بعد".

وأكد أولمرت أنه لا يرى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية ترقى إلى مستوى التطهير العرقي، موضحًا أن إجلاء المدنيين مؤقتا بهدف حمايتهم يتوافق مع القانون الدولي، طالما يسمح لهم بالعودة بعد انتهاء العمليات.

وشكك في نوايا الحكومة الإسرائيلية، واصفا الادعاء بأن الهدف من المدينة هو حماية المدنيين بأنه "غير موثوق".

كما وجه انتقادات حادة لوزراء الحكومة المؤيدين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرًا إلى حادثة مقتل فلسطينيين أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية على يد مستوطنين، واصفا ما حدث بـ"جريمة حرب".