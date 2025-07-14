ابنة ملك تايلاند تعتزم زيارة شرم الشيخ

رحب الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اعتزام ابنة ملك تايلاند زيارة مدينة السلام مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء لثاناوات سيريكول سفير مملكة تايلاند لدى جمهوريه مصر العربية قرينته والوفد المرافق له والذي ضم اربعة من كبار مستشاري سفاره مملكة تايلاند وذلك بمكتب المحافظ بالمبنى الجديد الاخضر الذكي بشرم الشيخ

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بتلك الزيارة الرسمية الاولى لسفير تايلاند الى شرم الشيخ وجنوب سيناء داعيا لزيارة متتاليه تعزز الشراكة وتعمق الصداقة وتقوي من اواصر وروابط العلاقات التاريخية بين مصر وتايلاند وشعبيهما وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين والبلدين،

ثم اعرب المحافظ عن سعادته ا على اعتزام الأميرة ابنة ملك تايلاند لزياره شرم الشيخ قريبت وقد عبر المحافظ على ان مثل تلك الزيارة المرتقبة تحمل في مغزاها معاني كبير وقناعة بقيم السلام والمحبة والاخاء بين الشعوب كما تعكس قناعة تامه بحقيقه ان مصر وجنوب سيناء هي اكثر الدول امانا ،

وقد تناول المحافظ في معرض حديثه مع سفير تايلاند الافاق الممكنة لتحقيق التعاون المتبادل في مختلف المجالات وخاصه في مجال السياحة والتبادل الثقافي وتعزيز الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري للشعبين مقترحا بحث امكانيه البدء في التفكير بإقامة اسبوع ثقافي مصري تايلاندي مشترك تستضيفه شرم الشيخ وقد رحب السفير بالفكرة وابدى إعجابه الشديد بها ،

كما استعرض المحافظ ايضا فكرة اقامة اتفاق توأمه بين مدينه شرم الشيخ او سانت كاترين واحدى المدن السياحية والتراثية التاريخية في تايلاند،

ومره اخرى ابدى السفير انبهاره بهذه هذه الفكرة ورحب بها

و توجه سفير مملكة تايلاند للدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بالشكر معبرا عن امتنانه الشديد لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

و اكد السفير التايلاندي عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتايلاند والعلاقات الدبلوماسية والتي تمتد الى اكثر من 70 عاما كما اشار الى الجوانب العديدة المشتركة بين البلدين والمجالات وافاق التعاون الممكنة مع محافظه جنوب سيناء خاصه في مجالات السياحة والثقافة والتراث كما اشار الى اعتزامه خلال نفس هذه الزيارة التوجه لزياره مدينة سانت كاترين ثم زياره لمدينه طابا حيث نوه الى اطمئنانه الى كفاءه عمل منفذ طابا البري واثنى على دور مصر ومحافظه جنوب سيناء في حسن استقبال وعبور المواطنين التايلنديين القادمين لجنوب سيناء ولمصر عبر منفذ طابا البري

ومن جانبه اكد محافظ جنوب سيناء على ان مصر كانت دوما وستظل الملاذ الامن والرحب لكل من يأتيها زائرا او عابرا وبغض النظر عن جنسيته قائلا:" ان مصر التاريخ والحضارة كان ذلك هو دابها دوما"

مشيرا الي التزام اي مسؤول في مصر على كافه المستويات بتيسير وحسن استقبال كل الوافدين الى مصر عبر مختلف المنافذ الدولية جوا وبحرا وبرا ليس بتوجه او تصرف شخصي بل انما هو ينبع من توجيهات الرئيس في ذلك الشأن ومن منطلق الانساني لكافه البشر من ضيوف مصر والقادمين اليها

وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ الى سفير تايلاند درع محافظه جنوب سيناء تكريما وتقديرا لاعتزازه بهذه الزيارة كما اهدى هديه تذكاريه مجلدا مصورا بعنوان سيناء من القلب حول الحياه البريه والبحرية الفريدة في سيناء كما اهدى بعض الهدايا التذكارية للوفد المرافق وقد شكر السفير المحافظ وقدم بعض الهدايا الرمزية التذكارية من الاعمال التراثية التايلاندية.