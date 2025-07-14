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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: توجيهات لصيانة الطرق وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للحد من الحوادث

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماعًا للجنة التنسيقية العليا، من مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة ملفات العمل بكل المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاركة رؤساء أجهزة المدن عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الاجتماع يستهدف التأكيد على عدد من النقاط الهامة ومنها ملف صيانة الطرق والمحاور بكافة المدن، حيث أن هذا الملف من شأنه الحد من حوادث الطرق وعدم وجود أية إعاقة للمارة أو للسيارات، موجهاً بأهمية العمل على تنفيذ أعمال صيانة الطرق بشكل دائم، سواء رئيسية أو داخلية، واستمرار المتابعة الدورية من مسئولي الأجهزة على الأرض ليكون هناك نتيجة بشكل حقيقي، هذا بجانب أعمال رفع الكفاءة للطرق التي تحتاج لذلك.

ووجه الوزير بإعداد بيان كامل بكافة المحاور الرئيسية والطرق الداخلية التي يتم العمل على صيانتها والتي يتم رفع كفاءتها، متضمنا الطرق التي تحتاج لتلك الأعمال ليتم العمل عليها على الفور وتطويرها أو صيانتها.

ووجه الوزير، بتكثيف اللوحات الإرشادية بكافة الطرق وخصوصًا بالمناطق التي تحتاج إلى ذلك مما يسهم أيضا في الحد من الحوادث، مع العمل على وجود علامات توضيحية بالطريق عند إجراء عمليات الصيانة والاهتمام بتحديد وتوضيح التحويلات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور وكل الجهات المعنية بذلك.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر أولوية قصوى لتوفير عوامل الأمان للعاملين للحد من الحوادث التي من الممكن أن تحدث خلال أعمال التشغيل والصيانة، بجانب وجود حملات ودورات توعوية للعاملين لتطبيق هذه المعايير.

وأكد الوزير أهمية العمل على التأكد من أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق في المباني الإدارية والمخازن والمحطات التابعة للوزارة، مع وجود أجهزة إنذار متطورة لديها القدرة على التعامل مع الموقف بشكل سريع، بجانب التأكد من وجود هذه المنظومة بكافة المنشآت الحيوية بكل مدينة.

وتناول الاجتماع ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، حيث وجه الوزير بمراجعة الطلبات المقدمة والانتهاء من الحالات التي أتمت إجراءاتها، كما استعرض الوزير الجهود المبذولة فيما يخص منظومة Gis بكافة المدن، موجهاً بأهمية جودة المخرجات الخاصة بالمنظومة ودقتها وفي أقل وقت ممكن.

وأكد المهندس شريف الشربيني ووجه الوزير بإعداد بيان كامل بكافة المحاور الرئيسية والطرق وتناول الاجتماع ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد كما أكد الوزير أهمية العمل على التأكد من أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق في المباني الإدارية وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية

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