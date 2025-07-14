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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تحافظ على صدارتها العالمية في تصدير الفراولة المجمدة لعام 2024.. تفاصيل

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

واصلت مصر تصدّرها لقائمة الدول المصدّرة للفراولة المجمدة عالميًا خلال عام 2024، محققة إنجازًا جديدًا بحصة سوقية عالمية بلغت 27%، وبقيمة صادرات وصلت إلى 383 مليون دولار، وبكمية تجاوزت 353 ألف طن، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وسجلت صادرات الفراولة المجمدة المصرية معدلات نمو قوية خلال الفترة من 2020 إلى 2024، حيث بلغ معدل النمو السنوي في القيمة 26%، بينما وصل معدل النمو السنوي في الكمية إلى 24%. كما حققت الصادرات زيادة بنسبة 14% في القيمة خلال عام واحد فقط من 2023 إلى 2024، ما يعكس استقرارًا وتطورًا في أداء هذا القطاع التصديري الحيوي.

وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للفراولة المصرية المجمدة خلال 2024 بقيمة بلغت 41.9 مليون دولار (11% من الإجمالي)، تلتها ألمانيا بقيمة 41.8 مليون دولار، ثم روسيا بـ31.1 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ30.9 مليون دولار، وبولندا بـ30.5 مليون دولار. وتمثل هذه الدول الخمس نحو 46% من إجمالي صادرات مصر من هذا المنتج.

ويؤكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذا النجاح المتواصل يعكس الثقة الدولية المتزايدة في جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصرية، وعلى رأسها الفراولة المجمدة، كما يفتح المجال لتوسيع الحصة السوقية المصرية في أسواق جديدة حول العالم، بما يعزز من تنافسية الصادرات الزراعية المصرية عالميًا.

وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية وسجلت صادرات الفراولة المجمدة المصرية معدلات نمو قوية وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للفراولة المصرية المجمدة خلال 2024 بقيمة بلغت 419 مليون دولار

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