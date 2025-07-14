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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يعقد سلسلة اجتماعات نوعية بشأن ترتيبات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعى

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، سلسلة من الاجتماعات النوعية مع عدد من اللجان والمجالس المختصة بالجامعة، شملت اللجنة العليا للذكاء الإصطناعي، ومجلس إدارة مستشفى الطلبة، ومجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين (صندوق الزمالة).

وفى اجتماعه، بقاعة أحمد لطفي السيد، مع اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي، تم استعراض ما تم التوصل إليه حول الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي كجسر للمستقبل بين الأكاديميا والصناعة، والمقرر انعقاده بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة يومي ١٨-١٩ أكتوبر المقبل، والملامح الرئيسية لجلسات المؤتمر ومحاوره، والموقع الالكتروني الخاص به، والرعايات المشاركة.

حضر اجتماع اللجنة د. محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ود. أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة ومدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية وأمين عام الجامعة، وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من مقترحات الأعضاء حول الدور الإعلامي وسبل الاستفادة من مخرجات المؤتمر، كما وجه رئيس الجامعة الشكر للجنة التنظيمية على الجهود المبذولة، مؤكدا ثقته في قدرة الكوادر والكفاءات الجامعية على إنجاح هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه.

كذلك عقد رئيس جامعة اجتماعًا آخر مع مجلس إدارة مستشفي الطلبة، ناقش فيه خطط تطوير ورفع كفاءة الخدمات العلاجية بالمستشفي، وتمت الموافقة على إنشاء أقسام للرنين المغناطيسي والقسطرة التداخلية وخدمات الأسنان والتقويم، فضلا عن بحث الاستعدادات لإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد.

واستمع رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة لما عرضه الطالب باسل الجوهري رئيس اتحاد الطلاب، وعضو مجلس الإدارة بصفته، بشأن المقترحات المتعلقة بتحسين الخدمات بالمستشفى، وما يعترض المترددين عليها من مشكلات أو عقبات، حيث أعطى رئيس الجامعة تعليماته بسرعة حل هذه المشكلات او العقبات ومنع تكرارها في المستقبل.

وحضر الاجتماع د.احمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس الادارة، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها وامين عام الجامعة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، ومدير مستشفى الطلبة، ورئيس اتحاد الطلاب.

وعلى صعيد آخر، وخلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة صندوق الزمالة، ناقش د.عبدالصادق عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير أداء الصندوق وتعزيز المزايا التأمينية المُقدمة لأعضائه، حيث تم تكليف الخبير الاكتواري للصندوق بعمل دراسة اكتواريه لزيادة المزايا المالية للأعضاء بالنظر إلى زيادة الموارد.

كذلك ناقش رئيس جامعة القاهرة، مع أعضاء المجلس، سبل تعظيم الموارد من خلال الاستثمار العقاري، ووجه بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لإعداد تقرير فني ومالي يتضمن تصورًا لاستغلال أجزاء من المنطقة الاستثمارية بمقر الفرع الدولي بمدينة ٦ اكتوبر بالشراكة بين الجامعة والصندوق، وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة صندوق الزمالة

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