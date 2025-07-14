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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق 144 منشأة غذائية مخالفة وتحرير 302 محضرا بالسويس

صحة السويس: غلق 144 منشأة غذائية مخالفة وتحرير 302 محضر خلال حملة مكبرة
صحة السويس: غلق 144 منشأة غذائية مخالفة وتحرير 302 محضر خلال حملة مكبرة
أ ش أ

أعلن مدير مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، الدكتور محمد شريف داود، غلق 144 منشأة؛ لتسببها في خطر داهم على الصحة العامة، وتحرير 136 محضرا لعدم وجود شهادة صحية، إضافة إلى تحرير 166 محضرا نظافة خلال حملة مكبرة على 219 منشأة تقدم الغذاء للمواطنين خلال شهر يونيو الماضي. 


وأوضح مدير المديرية، في بيان اليوم الإثنين، أنه تم خلال الحملة أيضا إعدام 358 كيلوجرام أغذية فاسدة، بالإضافة إلى إعدام 270 لتر زيوت ومشروبات منتهية الصلاحية، فضلا عن سحب 68 من عينات الأغذية والمشروبات والزيوت لتحليلها بالمعامل الخاصة بمعامل وزارة الصحة، مؤكدا أن الحملات متواصلة في جميع أرجاء المحافظة لضبط الأسواق والمحال التجارية حفاظاً على سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.
 

مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس عدم وجود شهادة صحية حملة مكبرة ضبط الأسواق والمحال التجارية

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