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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل تدشين مشروع إنتاج الحرير بالوادي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن تدشين مشروع انتاج الحرير بالوادي الجديد جاء كـ توجيه من الرئيس السيسي ومجلس الوزراء، حيث تم تدشين خطة تنفيذية لإنشاء مركز الحرير في محافظات الجمهورية.

وأكد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، على أن المشروع يعد مشروعا قوميا، حيث تم تنفيذ أول مركز لإنتاج الحرير في الوادي الجديد، وتم تكليف الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية لهذا المشروع على مساحة 250 فدان.

ولفت إلى أن المدة الزمنية للمشروع تصل إلى 5 سنوات، ولكن تم ضغط الخطة الزمنية إلى 3 سنوات، وسنعمل على زراعة 100 فدان.

وأضاف أنه بحلول عام 2027 ستكون عنابر التربية بدأت في العمل وسيتم تدريب الكوادر البشرية للتعامل مع المشروع، منوها بأن الخطة تشمل دخول القطاع الخاص بجانب جهاز المشروعات الصغيرة.

الوادي الجديد وزارة الزراعة انتاج الحرير السيسي القطاع الخاص

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