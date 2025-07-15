أسعار الدواجن والبيض في أسواق الوادى الجديد اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط حالة من إقبال المواطنين، خاصة مع بدء إجازة نهاية العام.

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 75 و82 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 87 و90 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدي 122 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا، والحمراء 142 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 167 جنيهًا، مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

وتعد مزارع الدواجن بمحافظة الوادي الجديد من المشروعات الزراعية الحيوية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي أهمية هذه المزارع في ظل البيئة الصحية المناسبة بعيدًا عن التلوث، مما يسهم في إنتاج دواجن عالية الجودة. كما تلعب دورًا مهمًا في خفض أسعار المنتجات الغذائية بالمحافظة، وتوفير بدائل بروتينية للمواطنين.

وتدعم الدولة هذه المشروعات من خلال تقديم التسهيلات التمويلية وتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية، مما يعزز من دورها في منظومة الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.

وتعد أسواق محافظة الوادي الجديد من الأسواق التي تشهد حركة موسمية في بيع وشراء الدواجن، خاصة خلال الأعياد والمناسبات الدينية، فإن كثيرًا من المواطنين يفضلون شراء الدواجن بالإضافة إلي بعض أنواع اللحوم الطازجة.

وتعتمد المحافظة في جزء كبير من معروضها على الإنتاج المحلي من مزارع الدواجن، إلى جانب الكميات التي تصل من المحافظات المجاورة، وتُعد الأسعار المستقرة عاملًا مشجعًا للمواطنين على الشراء، في ظل التفاوت المستمر في أسعار السلع الغذائية الأخرى.