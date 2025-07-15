الاتحاد السكندري يفاوض إسلام جابر لاعب سموحة

دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع إسلام جابر لاعب سموحة، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد ضمن خطة النادي لإبرام تعاقدات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي.

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، رحيل محمد عمر رئيس لجنة الكرة.

وجاء بيانا الاتحاد السكندري كالتالي:

يتقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، بخالص الشكر والتقدير إلى محمد عمر رئيس لجنة الكرة، بعد أن أعلن محمد عمر انتهاء الأعمال الموكلة إليه كرئيس للجنة الكرة.

وأشاد المجلس بالدور البارز والمُثمر الذي قام به محمد عمر خلال الفترة الماضية، حيث أدى مهامه كرئيس للجنة الكرةبكل أمانة وإخلاص، وقام بالتنسيق مع مجلس الإدارة في إنهاء وإتمام التعاقد مع المدير الفني الكفء أحمد سامي، بالإضافةإلى ترتيب وإعداد أول معسكر تدريبي للفريق في خطوة مهمة نحو تجهيز الفريق للموسم الجديد.

وأكد محمد عمر، أن جميع أعضاء اللجنة هم من أبناء هذا الكيان العريق، وقد عمل بكل تفان وإخلاص وبشكل تطوعي هو وجميع أعضاء اللجنة، مشدداً على أن خدمة نادي الاتحاد السكندري شرف لا يُضاهيه شرف، وأنه على استعداد دائم لتلبية نداء زعيم الثغر في أي وقت.

وثمن مجلس الإدارة هذه الجهود الكبيرة، وعبر عن فخره واعتزازه بأحد أبناء النادى الأوفياء الذين لبوا النداء بكل حب وولاء، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في خطواته القادمة، مؤكداً أن ما قدمه سيظل محل تقدير واعتزاز من جماهير نادي الاتحاد السكندرى ومحبّيه.

