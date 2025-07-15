انطلاق فاعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي المصري لسلامة الغذاء

نظمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي المصري لسلامة الغذاء، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية 2025 تحت شعار "سلامة الغذاء – والتطبيقات العلمية".

شهد المنتدى مشاركة واسعة من قادة الرأي والخبراء في مجال سلامة الغذاء من مصر ومختلف دول العالم، لتأكيد التزام مصر، ممثلة في الجهة الرقابية الرئيسية، باتباع نهج تعاوني في صياغة حلول فعالة لقضايا سلامة الغذاء، مع التركيز على أن "سلامة الغذاء مسؤولية الجميع".

ويتماشى هذا الحدث مع الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء للأعوام 2023–2026، التي تهدف إلى أن تصبح الهيئة كيانًا رقابيًا رائدًا في إفريقيا والشرق الأوسط. وتعتمد الهيئة على الأسس العلمية في تطوير وتنفيذ برامج رقابية فعالة لحماية صحة المستهلك، وتهيئة بيئة مناسبة للنهوض بقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية في مصر، فضلًا عن دعم ثقة الأسواق المحلية والدولية في المنتجات الغذائية المصرية.

وخلال افتتاح المنتدى، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن "سلامة الغذاء تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والصحة العامة والتنمية المستدامة"، مشددًا على أهمية التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية لضمان وصول غذاء آمن وسليم لجميع المواطنين.

