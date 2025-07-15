قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاريف: الجيش الإسرائيلي غارق في وحل غزة و خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد
حماية الدروز.. نتنياهو يأمر جيش الاحتلال بمهاجمة جنوب سوريا
وزير التربية والتعليم يتفقد مواقع إنشائية لعدد من المدارس الجديدة بالمرج..صور
قتـــ.لى وجرحى في الجيش السوري جراء قصف إسرائيلي علي مدينة السويداء
زعيم المعارضة الإسرائيلية: قرارات حكومة نتنياهو سيئة جدًا وغير قابلة للتنفيذ
الصحة الفلسطينية: 360 من الطواقم الطبية في سجون الاحتلال وظروفهم مأساوية
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد
اتفاق لانسحاب الجيش الإسرائيلي من طولكرم ونور شمس المحتلة تمهيدا لتسليمهما إلى السلطة الفلسطينية
سوريا: سحب آليات ثقيلة من السويداء وإعلان وقف لإطلاق النار
القضاء الإداري يحسم الطعون على مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ غدًا
مهلة أخيرة لعائلة نوال الدجوي قبل الفصل في قضية الحجر على أموال الجدة
هيئة الإذاعة البريطانية: ترامب يعلن دعم الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

مواد البناء
مواد البناء
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية، وسط توازن بين العرض والطلب، وثبات في أسعار الخامات عالميًا.

وأكد عدد من التجار أن السوق يشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي في حركة المبيعات، مع استمرار المصانع في تثبيت الأسعار دون أي زيادات جديدة.

أسعار الحديد اليوم (للطن – تسليم أرض المصنع)

حديد عز
40350 جنيهًا

حديد بشاي
38500 جنيه

حديد المصريين
38000 جنيه

حديد العتال
39000 جنيه

حديد المراكبي
37500 جنيه

حديد الكومي
35000 جنيه

حديد العشري
36200 جنيه

حديد المعادي
36000 جنيه

حديد الجيوشي
37000 جنيه

حديد بيانكو
37500 جنيه

حديد مصر ستيل
34000 جنيه

حديد سرحان
34500 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم (للطن – تسليم أرض المصنع)

أسمنت المسلح
3950 جنيهًا

أسمنت النصر
3850 جنيهًا

أسمنت وادي النيل
3800 جنيه

أسمنت لافارج
3900 جنيه

أسمنت السويدي
3920 جنيه

أسمنت حلوان
3470 جنيه

أسمنت السويس
3450 جنيه

أسمنت الفهد
3350 جنيه

أسمنت المصريين
3400 جنيه

أسمنت أسيوط
3500 جنيه

أسمنت العسكري
3600 جنيه

أسمنت سيناء
3450 جنيه

الأسمنت الأبيض
من 4900 إلى 4950 جنيهًا حسب النوع والجودة

وأشار متعاملون في السوق إلى أن هذه الأسعار مرشحة للاستمرار في الاستقرار، خاصة في ظل توافر المعروض، واستقرار أسعار الطاقة والنقل، إلى جانب عدم حدوث تغيرات مفاجئة في أسعار المواد الخام العالمية مثل البليت والفحم.

وتُعد هذه المستويات السعرية فرصة مناسبة للمقاولين والمطورين العقاريين لضبط تكاليف المشروعات دون مفاجآت في أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية.

الحديد والأسمنت مواد البناء الأسواق المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

سكن لكل المصريين 7

يبدأ من 25 ألف جنيه.. مقدم شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل

حالة الطقس

احذروا .. موجة حارة قوية وأمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

احمد عبدالقادر

إن جاءكم فاسق بنبإ.. أحمد عبد القادر يرد على تصريحات رغبته اللعب للزمالك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 15 يوليو

وسام أبوعلي

السيد حمدي مهاجما وسام أبو علي: إحنا مش بنلعب في الشارع

ترشيحاتنا

متهمين

أنهيا حياة زوجها في أسيوط.. إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي

الإيجار القديم

كيفية الحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الايجار القديم| الشروط والتفاصيل

صورة أرشيفية

تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة.. مصر وقطر تقودان جهود التهدئة

بالصور

احذري هذه الإشارات.. علامات خادعة للنوبة القلبية عند النساء

سيدتي احذري هذه الإشارات.. علامات خادعة للنوبة القلبية عند النساء
سيدتي احذري هذه الإشارات.. علامات خادعة للنوبة القلبية عند النساء
سيدتي احذري هذه الإشارات.. علامات خادعة للنوبة القلبية عند النساء

تتبيلة خطيرة .. لعمل سمك السلمون المدخن

سمك السلمون المدخن
سمك السلمون المدخن
سمك السلمون المدخن

نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر.. وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم

نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل

فضيحة السيارات الكهربائية في الصين تكشف مدى سهولة خداع النظام

النظام الصيني
النظام الصيني
النظام الصيني

فيديو

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

نادية السيد واية حبيب

بعد خبر عودتها.. نادية السيد تدعو آية حبيب لـ فيديو مشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد