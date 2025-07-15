أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

شهدت أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم في الأسواق المصرية، وسط توازن بين العرض والطلب، وثبات في أسعار الخامات عالميًا.
وأكد عدد من التجار أن السوق يشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي في حركة المبيعات، مع استمرار المصانع في تثبيت الأسعار دون أي زيادات جديدة.
أسعار الحديد اليوم (للطن – تسليم أرض المصنع)
حديد عز
40350 جنيهًا
حديد بشاي
38500 جنيه
حديد المصريين
38000 جنيه
حديد العتال
39000 جنيه
حديد المراكبي
37500 جنيه
حديد الكومي
35000 جنيه
حديد العشري
36200 جنيه
حديد المعادي
36000 جنيه
حديد الجيوشي
37000 جنيه
حديد بيانكو
37500 جنيه
حديد مصر ستيل
34000 جنيه
حديد سرحان
34500 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم (للطن – تسليم أرض المصنع)
أسمنت المسلح
3950 جنيهًا
أسمنت النصر
3850 جنيهًا
أسمنت وادي النيل
3800 جنيه
أسمنت لافارج
3900 جنيه
أسمنت السويدي
3920 جنيه
أسمنت حلوان
3470 جنيه
أسمنت السويس
3450 جنيه
أسمنت الفهد
3350 جنيه
أسمنت المصريين
3400 جنيه
أسمنت أسيوط
3500 جنيه
أسمنت العسكري
3600 جنيه
أسمنت سيناء
3450 جنيه
الأسمنت الأبيض
من 4900 إلى 4950 جنيهًا حسب النوع والجودة
وأشار متعاملون في السوق إلى أن هذه الأسعار مرشحة للاستمرار في الاستقرار، خاصة في ظل توافر المعروض، واستقرار أسعار الطاقة والنقل، إلى جانب عدم حدوث تغيرات مفاجئة في أسعار المواد الخام العالمية مثل البليت والفحم.
وتُعد هذه المستويات السعرية فرصة مناسبة للمقاولين والمطورين العقاريين لضبط تكاليف المشروعات دون مفاجآت في أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية.