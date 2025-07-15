البنت ماتت.. القبض على قائد سيارة نقل صدم فتاة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة لقيامه بالاصطدام بسيدة، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة بدائرة قسم شرطة بدر.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال عبور إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الفيوم، الطريق، صدمتها سيارة "مجهولة" ولاذ قائدها بالفرار، و نتج عن ذلك إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، ما أدى إلى وفاتها.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.