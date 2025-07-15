الهوبي: سلامة الغذاء أساس الأمن الغذائي.. وندعو لتوحيد الجهود والممارسات القائمة على العلم

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في كلمته خلال فعاليات المنتدى العالمي المصري لسلامة الغذاء، أن شعار هذا العام "سلامة الغذاء: العلم وأسس اتخاذ القرار" يعكس أهمية الاعتماد على الأدلة العلمية عند وضع السياسات واتخاذ قرارات تمس صحة المواطن والأمن الغذائي. وأشار إلى أن الهيئة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، تعمل على تطوير منظومة رقابية متكاملة تستند إلى منهجية تقييم وإدارة المخاطر وتطبيق آليات رقابة حديثة قائمة على العلم.

وأوضح الهوبي أن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء يمثل دعوة للتحرك وتوحيد الجهود وبناء شراكات فعالة لمواجهة التحديات، بهدف الوصول إلى مستقبل خالٍ من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء. وأضاف أن "سلامة الغذاء ليست فقط وسيلة لحماية الصحة، بل هي ركيزة لبناء مستقبل مستدام وآمن للأجيال القادمة، ودعامة لقدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية".

وأشار إلى استمرار الهيئة في تنفيذ برامجها التوعوية والمجتمعية من خلال حملات التثقيف حول ممارسات تداول الغذاء السليم، إيمانًا منها بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي بأهمية الغذاء الآمن والصحي.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور الهوبي عن تقديره للتعاون الفعال مع وزارات الصحة، والزراعة، والتموين، مؤكدًا أن تكامل الأدوار الرقابية والتنظيمية يسهم في بناء منظومة غذائية قوية. كما شدد على أن العلم يجب أن يظل الركيزة الأساسية في صنع القرار، خاصة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مجالات العولمة والتقنيات والابتكار الغذائي.