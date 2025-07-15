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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

واشنطن تتحرك ضد الإخوان.. مشروع قانون لتصنيفها كمنظمة إرهابية

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
إسراء عبدالمطلب

في تطور لافت داخل أروقة الكونجرس الأمريكي، يستعد السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز لتقديم مشروع قانون جديد يُصنّف جماعة الإخوان رسميًا كمنظمة إرهابية، وفقًا لما كشفت عنه صحيفة واشنطن فري بيكون، التي حصلت على نسخة من التشريع المرتقب.

ويحمل المشروع عنوان: “قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025”.

 ويُعد هذا التحرك الأحدث ضمن سلسلة محاولات لتقنين التعامل الأميركي مع الجماعة، لكنه هذه المرة يتبنّى ما وصفه فريق كروز بـ"استراتيجية حديثة" تركز على استهداف الفروع الإقليمية التابعة للإخوان، بدلًا من التركيز التقليدي على هيكل الجماعة العالمي، الذي يراه المشرّعون غامضًا وغير محدد المعالم.

الكونجرس الأمريكي

صلاحيات جديدة للخارجية الأمريكية

وفقًا لوثيقة وزّعها مكتب السيناتور كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية الأميركية صلاحيات موسّعة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان كمنظمات إرهابية، كما يُلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يومًا من إقرار القانون، لضمان سرعة التطبيق وفعالية المتابعة.

ويحظى التشريع بدعم سياسي قوي داخل الحزب الجمهوري، إذ أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تأييدهم للمشروع، من أبرزهم:

  • جون بوزمان
  • توم كوتون
  • ديف ماكورميك
  • آشلي مودي
  • ريك سكوت

لكن اللافت أن الدعم لا يقتصر على الأوساط السياسية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى منظمات ضغط قوية ومؤسسات مؤثرة في المشهد الأميركي، في مقدمتها:

  • لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)
  • مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)
  • مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action)

وفي بيان رسمي، أكدت لجنة AIPAC أن جماعة الإخوان "تدعم حماس وجماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، في حين اعتبرت ألكسندريا باولوزي، مديرة العلاقات الحكومية في FDD، أن الوقت حان لمحاسبة كل من يروّج للإرهاب والتطرف بالتعاون مع الشركاء الإقليميين.

أما ساندرا هاجي باركر، رئيسة صندوق العمل في CUFI، فرأت أن "شبكة الإخوان المعقدة تتطلب نهجًا قانونيًا عصريًا، وهو ما يوفره هذا التشريع بشكل دقيق".

مسارات لتصنيف الجماعة إرهابية

يتضمن مشروع القانون المقترح ثلاثة مسارات قانونية لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية:

  • إجراء تشريعي من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987.
  • تصنيف رسمي من وزارة الخارجية باعتبار الجماعة منظمة إرهابية أجنبية (FTO).
  • إدراج على قائمة الإرهاب العالمي، وهو ما يمنح القانون أوسع مدى للتأثير على الصعيد الدولي.

تداعيات محتملة: تجميد أصول ومنع تعاملات

وبحسب نص المشروع، فإن هذا التصنيف – في حال اعتماده – سيؤدي إلى منع المواطنين الأميركيين من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها داخل الولايات المتحدة، وربما يشمل لاحقًا كيانات أو شخصيات مرتبطة بها في الخارج.

نهاية مفتوحة.. ومتابعة دولية

رغم أن المحاولات السابقة لتصنيف جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب الأميركية لم تكلل بالنجاح، فإن السياق الحالي، سواء من حيث طبيعة الاستراتيجية الجديدة أو حجم الدعم السياسي والتنظيمي، يُشير إلى أن هذا المشروع قد يكون الأقرب للنفاذ منذ سنوات.

تبقى العيون الآن على مجلس الشيوخ ووزارة الخارجية... فهل يشهد عام 2025 أول تصنيف رسمي أميركي شامل للجماعة؟ أم أن العقبات السياسية والقانونية ستبقي الملف مفتوحًا كما في المرات السابقة؟

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