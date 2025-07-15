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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المؤتمر يعقد اجتماعا تنظيميا موسعا لدعم مرشحيه بالقاهرة

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

عقدت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة اجتماعًا تنظيميًا موسعًا في إطار استعدادات حزب المؤتمر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بحضور الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، الذي عبر خلال كلمته عن دعمه للجهود التنظيمية والميدانية لأمانة القاهرة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الحزب يقف خلف كوادره في كل مراحل العملية الانتخابية.

وأكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، في كلمته الافتتاحية على أهمية العمل الجماعي والانضباط الميداني، مشددًا على أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب التزامًا تنظيميًا وتكاملًا في الأدوار، لضمان حضور الحزب الفاعل في الشارع.

وشارك في اللقاء عدد من قيادات الحزب المركزية، ومرشحي أمانة القاهرة لمجلس الشيوخ، ورؤساء الأمانات واللجان والأقسام.

من جانبه أكد أحمد خالد، نائب رئيس الحزب، أهمية ترسيخ ثقافة الفريق والعمل المؤسسي كدعامة رئيسية للنجاح، فيما أكد باسم حلقة، أمين التنظيم العام، على ضرورة الحفاظ على القيم المؤسسية والانضباط الحزبي في مواجهة التحديات الميدانية.

وشدد الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس الحزب، على أهمية الاستثمار في الكوادر الشبابية وتأهيلها لتكون في صدارة العمل العام، مؤكدًا أن المواطن سيبقى دائمًا في قلب كل رؤية سياسية أو تنظيمية يتبناها الحزب.

وقال محمد رمضان، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن اللقاءات التنظيمية الحالية تعكس حيوية الحزب وقوة بنيته القاعدية، مشددًا على أن وحدة الصف والثقة المتبادلة بين القيادة والكوادر الميدانية هي الضمان الحقيقي لعبور أي استحقاق انتخابي بنجاح.

وقال عبد العزيز بليغ، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يتعامل مع المرحلة الحالية بقدر عالٍ من المسؤولية الوطنية، ويسعى إلى تقديم كوادر مؤهلة وقادرة على تمثيل المواطن بفاعلية، مؤكدًا أن الحزب يضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار، ويدعم المسارات الديمقراطية.

وقال إسلام تمراز، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، إن الحزب يؤمن بأن الشباب هم ركيزة أساسية في صناعة المستقبل، مشددًا على أن تمكينهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية يمثل أولوية ثابتة في توجهات الحزب، خاصة في ظل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وخلال كلمته، أشاد المهندس هيثم أمان بالدور الحيوي الذي تلعبه الأمانات النوعية في تفعيل الحراك التنظيمي بالمحافظات، فيما شدد أحمد حماد على ضرورة توحيد الجهود الميدانية لخدمة أهداف التنظيم ودعم مرشحي الحزب.

وخلال الاجتماع، قدم مرشحو أمانة القاهرة أنفسهم وبرامجهم الانتخابية، وشملت قائمة المرشحين: المستشار أحمد أنور (رئيس لجنة حقوق الإنسان)، واللواء أحمد جوهر (رئيس لجنة الأمن القومي)، الدكتور محمد الشوربجي (رئيس اللجنة الاقتصادية)، والدكتور محمد سالم (رئيس لجنة الطاقة)، وسالم سعيد( مساعد رئيس لجنة الحكماء). 

كما استعرض رؤساء الأمانات واللجان خططهم لدعم الحملات الانتخابية.

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