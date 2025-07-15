أحمد سنجاب: البرلمان اللبناني يناقش حصر السلاح بيد الدولة وسط انقسام حاد وخلافات سياسية

أكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، أن مجلس النواب اللبناني يعقد اليوم، الثلاثاء، جلسة برلمانية بالغة الأهمية، تُعد الأولى من نوعها من حيث استدعاء الحكومة لمناقشة سياساتها بشكل مباشر.

وقال سنجاب، من أمام ساحة النجمة، حيث يقع مبنى البرلمان، إن الجلسة بدأت بحضور كامل من أعضاء الحكومة والنواب، وسط أجواء مشحونة نتيجة تعدد الملفات المطروحة وخلافات داخلية حول أولويات المرحلة المقبلة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء أن أكثر من 50 نائبًا سجلوا طلبات للمداخلة، ما قد يُطيل أمد الجلسة إلى ساعات متأخرة من الليل، بل وربما تمتد إلى يوم غد، خاصة في ظل تركيز معظم الكلمات على ملف حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وأوضح أن هذا الملف يُعد الأبرز في الشارع اللبناني حاليًا، ويُنظر إليه باعتباره جزءًا من التفاهمات الأخيرة التي حملها المبعوث الأمريكي توم براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، ويهدف إلى تحويل وعود البيان الوزاري وخطاب القسم إلى خطوات تشريعية فعلية.

وذكر سنجاب أن هذه الجلسة تحمل أبعادًا سياسية حساسة، حيث تتقاطع فيها الرغبة في نزع سلاح الميليشيات – وعلى رأسها حزب الله – مع مطالب أخرى تتعلق بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، كما يتوقع أن تتناول الجلسة سبل الإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعات مالية لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور.