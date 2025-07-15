برلمانية: قرار ضم الإسكندرية لمنظومة التأمين الصحي خطوة لاكتمال الحق الدستوري للمصريين

ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إعلان رئيس الوزراء ضم الاسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل قريبا، مؤكدة أنها خطوة نحو اكتمال الحق الدستوري للمصريين .



و أشارت"سعيد" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلى أن

مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع إنساني ننتظر اكتماله بفارغ الصبر لتحقيق المساواة بين المصريين ولتوفير خدمات صحية متكاملة ، لافتة إلى أن محافظة الإسكندرية من المحافظات الكبري ، التي تتمتع بطابع خاص و ضمها للخدمة أمر هام و سيؤثر بشكل كبير على رضاء شريحة كبيرة من المصريين .



وأعربت عضو النواب عن تمنيها استغلال القطاع الخاص في هذه المرحلة ، و تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي و الخاص لتحسين الخدمة ، و لا سيما أن التعداد السكاني لهذه المحافظة أضعاف الأعداد الموجودة بالمحافظات في المرحلة الأولية .



تجدر الاشارة إلى أن قال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل علي إدخال محافظة الاسكندرية في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن تعداد محافظة الإسكندرية يتجاوز ٦ مليون نسمة، وستكون من أكبر المحافظات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأضاف مدبولي، أنه استعرض مع محافظ الإسكندرية مشروعات المحافظة، منها محاور الطرق، والذي كان وجه الرئيس السيسي بتنفيذها.