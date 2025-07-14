مدبولي: دخول الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عن سعادته بتواجده بمحافظة الاسكندرية ، لتفقد عدد من المشروعات داخل المحافظة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل علي إدخال محافظة الاسكندرية في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن تعداد محافظة الإسكندرية يتجاوز ٦ مليون نسمة، وستكون من أكبر المحافظات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف مدبولي، أنه استعرض مع محاظ الإسكندرية مشروعات المحافظة، منها محاور الطرق، والذي كان وجه الرئيس السيسي بتنفيذها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه من ضمن المشروعات التي ناقشها مع محافظ الإسكندرية هو مشروع مترو أبو قير وترام الرمل وأتوبيسات النقل العام، موضحا أنه سيتم إحلال الأتوبيسات التي تعمل بالسولار وتغيرها بالسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.