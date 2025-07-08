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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشيد بنجاح عملية زراعة قوقعة لطفلة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

محافظ الإسماعيلية، أكرم محمد جلال
محافظ الإسماعيلية، أكرم محمد جلال
أ ش أ

أشاد محافظ الإسماعيلية، أكرم محمد جلال، بالجهود المتميزة التي تبذلها الفرق الطبية العاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، معبرًا عن تقديره لما حققته وحدة زراعة القوقعة بالمجمع الطبي بالمحافظة، من نجاحات متواصلة كان آخرها نجاح عملية زراعة قوقعة الأذن لطفلة في الخامسة من عمرها يعيد لها نعمة السمع ويمنحها بداية جديدة نحو مستقبل أفضل.


وأوضحت المحافظة - خلال بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن العملية تضمنت برنامجا تأهيليًا متكامل مر بمرحلتين أساسيتين شملت المرحلة الأولى جلسات مكثفة للتأهيل السمعي واللغوي أجراها فريق طبي متخصص واستمرت 3 أشهر سبقت التدخل الجراحي خضعت خلالها الطفلة لتقييم طبي شامل أما المرحلة الثانية فبدأت بعد نجاح عملية زراعة القوقعة حيث تم استكمال جلسات التأهيل والمتابعة الدورية الدقيقة مما أسهم في تطور ملحوظ بقدرات النطق والتواصل لدى الطفلة، التي بدأت في نطق جمل مفيدة في دليل حي على فاعلية البرنامج التأهيلي ونجاح التدخل الجراحي.


وتجدر الإشارة إلى أن جراحة زراعة القوقعة تعد من العمليات الدقيقة ومرتفعة التكلفة، إذ تصل تكلفتها في المستشفيات الخاصة إلى أكثر من 600 ألف جنيه منها نحو 440 ألف جنيه قيمة الجهاز نفسه بينما تجرى هذه الجراحة دون أن يتحمل المنتفعون أي أعباء مالية باستثناء مساهمة رمزية لا تتجاوز 450 جنيها فقط وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل التي توفر رعاية صحية متكاملة ومجانية للمواطنين وأنه تم حتى الآن تنفيذ 43 عملية زراعة قوقعة أذن ناجحة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

محافظ الإسماعيلية منظومة التأمين الصحي الشامل وحدة زراعة القوقعة المجمع الطبي

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