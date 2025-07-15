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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: إنشاء معامل مرجعية بتقنيات متقدمة في إقليمي القناة والصعيد

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل،أن الهيئة تولي ملف المعامل الطبية أهمية كبيرة ضمن استراتيجيتها للتطوير المستمر لمنظومة الخدمات التشخيصية.

وأشار إلى أن إنشاء معامل مرجعية مزوّدة بأحدث تكنولوجيا التحاليل يُعد ضرورة هامة لتعزيز العدالة الصحية، وتسريع الوصول إلى التشخيص الدقيق في جميع المناطق بالمحافظات، بما يُسهم في توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي شركتي BIOMERIEUX Egypt وHYPHENS Solutions، لبحث آفاق التعاون الاستراتيجي في مجالات المعامل المرجعية، التشخيص السريع، والتحول الرقمي، داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في دعم جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة خدمات التشخيص والتحاليل الطبية.

تناول اللقاء سبل التعاون لإنشاء معامل مرجعية مركزية ومتقدمة في محافظات إقليمي القناة والصعيد، بما في ذلك محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، لتكون نُقطة ارتكاز لخدمة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بهذه المحافظات. ومن المقرر أن تُجهز هذه المعامل بأحدث التقنيات التشخيصية والتحليلية، وبما يضمن توفير نتائج دقيقة وسريعة تواكب أعلى المعايير العالمية في التشخيص الطبي.

مكافحة تسمم الدم "Anti-Sepsis" 

وفي سياق متصل، ناقش اللقاء إطلاق حملة توعوية موسعة لمكافحة تسمم الدم "Anti-Sepsis"، تستهدف رفع الوعي المجتمعي والطبي بالمخاطر وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للكوادر الطبية والتمريضية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأكد أن مكافحة تسمم الدم ليست فقط أولوية سريرية، بل أيضًا مسئولية مجتمعية يجب أن تُبنى على أسس علمية، بالتوازي مع التوعية العامة وبناء قدرات الفرق الطبية.

كما تطرّق النقاش إلى بحث دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المعامل الطبية التابعة للهيئة، وربطها بنظام المعلومات الموحد المستخدم داخل الهيئة، بما يسمح بتحليل البيانات البيولوجية في الوقت الحقيقي، ويُعزز من سرعة ودقة اتخاذ القرار الطبي.

وأوضح  أن الهيئة تمتلك بالفعل نظامًا رقميًا متطورًا، وأن دمج الذكاء الاصطناعي في معاملها يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل زمن التشخيص، ورفع جودة الخدمة المقدمة للمريض.

وأضاف  أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة واسعة في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات التشخيصية المتقدمة، مؤكدًا أن الهيئة تتجه نحو فكر بناء مجمعات تشخيصية متكاملة داخل محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، مدعومة بأحدث الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

و أعرب ممثلو شركتي BIOMERIEUX Egypt وHYPHENS Solutions عن بالغ فخرهم بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تُعد أول جهة حكومية في مصر يتم التعاون معها في هذا النطاق. وأكدوا أن هذه الشراكة تمثل بداية حقيقية لتحول نوعي في خدمات التشخيص والتحاليل الطبية، وأشادوا بتوجه الهيئة نحو تأسيس نموذج صحي متكامل مبني على الجودة والتكنولوجيا، ويُسهم في تحقيق رؤية مصر نحو التغطية الصحية الشاملة.

الرعاية الصحية وزارة الصحة الذكاء الاصطناعي التأمين الصحي الشامل المعامل المرجعية تسمم الدم

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