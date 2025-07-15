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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نيفين مختار: الخشوع لا يُبنى إلا على أداء الصلاة بشكل صحيح

نيفين مختار
نيفين مختار
عادل نصار

أعربت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، عن قلقها من جهل كثير من المصلين بالأخطاء التي قد تؤدي إلى بطلان الصلاة دون علمهم، مؤكدة أن جزءًا من المسؤولية يقع على عاتق المسلم بالسؤال، والجزء الآخر على العلماء بالتعليم.

4 أخطاء تبطل صلاتك فلا تفعلها

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب في برنامج 'أنا وهو وهي' المذاع على قناة 'صدى البلد' إن الخشوع لا يُبنى إلا على أداء الصلاة بشكل صحيح، موضحة أن داخل الصلاة توجد فرائض وسنن، تختلف عن الصلوات المفروضة والنوافل.


وأضافت: 'الصلاة تتضمن أركانًا لا يصح أداؤها بدونها، مثل النية وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود، ولكل منها شروط تؤثر في صحة الصلاة وقبولها'.

وشددت مختار على أن تكبيرة الإحرام ركن أساسي، لا يجوز الدخول في الصلاة بدونه، مضيفة: 'القيام لتكبيرة الإحرام ركن كذلك، ولا يجوز أداؤها جلوسًا إلا بعذر شرعي. فالسيدات اللاتي يأتين مسرعات من المطبخ أو الجالسين في السيارات دون عذر ويكبرون وهم جلوس، صلاتهم باطلة'.

وأوضحت أن الركوع فرض مستقل، وكذلك الرفع منه، مشيرة إلى أن القيام بعد الركوع لا يجوز تجاوزه.

الدكتورة نيفين مختار بطلان الصلاة المسلم

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