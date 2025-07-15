الجيش العراقي: لن نسمح بأي تهديد يمس مصالح العراقيين وسنتخذ التدابير اللازمة لحماية المنشآت الحيوية

أكد المتحدث باسم الجيش العراقي، أن الجيش لن يسمح بأي تهديد يمس مصالح العراقيين وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت الحيوية في العراق، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاثنين عبر مقابلة متلفزة أن حكومته ترفض تمامًا “وجود أي سلاح خارج نطاق الدولة”، مشددًا على أن حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية الرسمية يمثل مبدأً ثابتًا وإحدى ركائز الدولة العراقية الحديثة



وأضاف السوداني أن هذا التوجه جزء من خارطة الإصلاح الأمني التي أُطلقت برئاسته، وتشتمل على تدابير قانونية وسياسية وأمنية لوقف “السلاح المتفلّت”.