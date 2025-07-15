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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان تنفذ مشروعًا صناعيًا مبتكرًا في مجال تكنولوجيا السيارات

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في خطوة تعكس توجه جامعة حلوان لربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز الابتكار التطبيقي، شهدت كلية الهندسة بالمطرية مناقشة أحد المشاريع البحثية الطلابية المتميزة بقسم هندسة القوى الميكانيكية، بعنوان "تنفيذ نظام التوجيه بالسلك – Steer-by-Wire"، والذي تم تنفيذه بدعم كامل من شركة IMT – Innovative Manufacturing Technologies، ليكون نموذجًا رائدًا للتعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي، وتجسيدًا عمليًا للدور الفعال للجامعة في إعداد خريجين قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور محمد الموصلي مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، في إطار استراتيجية الجامعة التي تضع على رأس أولوياتها دعم الطلاب والباحثين في تنفيذ مشروعات ذات طابع تطبيقي ومردود صناعي واقعي.

وقد تميز المشروع بتصميم وتنفيذ أنظمة إلكترونية معقدة للتحكم في السيارات باستخدام تقنية التوجيه بالسلك، وهي تقنية حديثة تعكس مستوى التطور الذي وصل إليه طلاب الكلية في التعامل مع أدوات التكنولوجيا المتقدمة.
شهدت المناقشة حضور الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية،  الدكتورة نهى نبيل وكيل كلية الهندسة بالمطرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الموصلي ممثلاً عن نائب رئيس الجامعة ومكتب التايكو، إلى جانب عدد من ممثلي شركة IMT الداعمة للمشروع، والذين لعبوا دورًا مهمًا في دعم الطلاب وتوفير التوجيه الفني اللازم، بما ساهم في خروج المشروع بصورة متميزة تجمع بين الابتكار والدقة الفنية.
ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية الجامعة لتفعيل الشراكات الحقيقية مع مؤسسات الإنتاج والصناعة، والاستفادة من إمكانياتها في رعاية المشروعات الطلابية والبحوث التطبيقية.
وقد أكد الحضور خلال المناقشة أن دعم الشركات لمشاريع التخرج يشكل ركيزة مهمة في تطوير مهارات الطلاب، ويمثل خطوة حيوية نحو خلق بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما يهيئ الطلاب لخوض التحديات المهنية بكفاءة وثقة.
ويُعد مكتب التايكو أحد أبرز الأذرع التنفيذية لجامعة حلوان في هذا الإطار، من خلال دوره الحيوي في التنسيق مع الجهات الصناعية وتحفيزها على تبني الأفكار البحثية الواعدة وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق في بيئات العمل الحقيقية.
وفي ختام الفعالية، تم تكريم المهندس رامي سوريال والمهندس أحمد عفيفي ممثلي شركة IMT، تقديرًا لدورهم في رعاية المشروع ودعم الطلاب. كما تم تكريم طلاب المشروع على ما قدموه من مستوى علمي ومهاري متميز، في حين بادرت الشركة بتكريم الدكتور عماد أبو الدهب، والدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، في لفتة تعكس روح التعاون الوثيق بين الطرفين، وتُبرز مكانة الجامعة كشريك فاعل في دعم الصناعة الوطنية.
وتؤكد جامعة حلوان التزامها بتعزيز مسار التعاون الأكاديمي الصناعي، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى دعم منظومة البحث العلمي التطبيقي والمشاركة في بناء كوادر وطنية قادرة على الإبداع والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف قطاعات الدولة.
 

البحث العلمي جامعة حلوان كلية الهندسة بالمطرية

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