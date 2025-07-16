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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني رمزي: وسام أبوعلي أخطأ في التعامل مع ملف رحيله.. وغضب جمهور الأهلي طبيعي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
محمد سمير

أكد هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن وسام أبوعلي مهاجم النادي الأهلي تعامل بشكل خاطئ في ملف احترافه، خصوصا أنه مرتبط بعقد رسمي مع النادي مستمر لعدة سنوات، ويريد الأهلي الحصول على مقابل مالي معين نظير الموافقة على رحيله، والنادي هو "صاحب اليد العليا".

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: من حق اللاعب طلب الرحيل في ظل العرض المالي الكبير الذي تلقاه، لكن الطريقة والأسلوب هي المعضلة، ما فعله اللاعب كان مفاجأة للنادي، ومن الصعب أن يقوم باتباع سياسة "لي الذراع" مع الأهلي، الأمور لا تُدار بهذا الشكل داخل القلعة الحمراء، ولا يمكن أن يرضخ النادي لأي ضغوط.

وأضاف: إذا كان يريد وسام أبوعلي الخروج من الأهلي، فعليه التنازل عن جزء من راتبه في النادي الجديد، لتسهيل عملية الرحيل، ومنح الأهلي مطالبه التي يريدها للموافقة على رحيله.

وأكمل: جمهور الأهلي يحب وسام أبوعلي، وفوجئ بما يقوم به حاليًا، واللاعب اضطر لاغلاق حسابه على انستجرام تجنبًا لحالة الغضب الجماهيري ضده، ولكن بالتأكيد الأهلي سوف يتخذ القرار الأفضل ويتم حساب كل شئ في النهاية، سواء بقاء وسام أو الموافقة على خروجه.

وزاد: اللاعب ليس أقوى من النادي، لأن هناك عقد رسمي، ولكن هناك مصطلح ظهر خلال السنوات الماضية، وهي موضوع (ترضية) اللاعبين، وهو أسلوب غير احترافي من جانب الأندية واللاعبين والوكلاء.. وقد يقوم النادي بتعويض اللاعبين ولكن بأسلوب المكافآت (البونص). لكن ليس في تعديل العقود ورفع الرواتب بشكل متكرر.

الأهلي وسام أبوعلي جمهور الأهلي جمهور الأهلي يحب وسام أبوعلي هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق

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