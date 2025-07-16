مفاجأة.. خيسوس يطلب من النصر التعاقد مع بديل لـ رونالدو

أكد تقرير صحفي، أن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني الجديد لفريق النصر السعودي، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع بديل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن خيسوس طلب من النصر تعزيز صفوفه بثلاثة لاعبين جدد للموسم المقبل، بالإضافة إلى إبقاء ساديو ماني ضمن التشكيلة.

كما طلب المدرب بديلاً لكريستيانو رونالدو في بعض مباريات دوري أبطال آسيا 2، بهدف تنظيم أداء النجم البرتغالي خلال جدول المباريات المزدحم، بحسب الصحيفة السعودية.

وكان النصر السعودي أعلن الاثنين الماضي تعاقده مع خورخي خيسوس لتدريب الفريق، بعد أشهر قليلة من رحيله عن الهلال.

تعليق خيسوس



وقال خيسوس، في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط" السعودية: “لولا دعوة رونالدو لما تواجدت في النصر، كريستيانو لاعب لطالما فاز بكل شيء أينما لعب، ولكن ليس في السعودية حتى الآن، سأرى إن كان بإمكاني مساعدته في الموسم القادم”.

وأضاف: “أعشق التواجد في السعودية، إنها بلد المستقبل، سعيد بالعودة إليها، لطالما كنت سعيدًا جدًا هنا، ولطالما حققت الفوز، والآن سأحاول تكرار ذلك”.