خلال يوم واحد.. المرور يضبط 126 ألف مخالفة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

تمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 126911 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: “السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص”، وفحص 3336 سائقا، تبين إيجابية 376 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1175 مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 374 سائقا، تبين إيجابية 26 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 20 محكوما عليه بإجمالى 57 حكما، كما تم التحفظ على 5 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.