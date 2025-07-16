لاعب الزمالك السابق: جنسية حامد حمدان وراء هذه الضجة

أكد إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق، أن الثلاثي عمر جابر، وعبد الله السعيد، ومحمود حمدي "الونش"، سيؤدون أدوارًا قيادية مهمة داخل الفريق بعد اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "عمر جابر هو القائد الحالي لنادي الزمالك، ويليه عبد الله السعيد، ثم الونش، وهم العناصر التي ستحمل المسؤولية داخل غرفة الملابس، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب في الفريق".

وأضاف: "الزمالك متمسك بضم حامد حمدان، وكذلك اللاعب نفسه لديه رغبة قوية في ارتداء القميص الأبيض، وهو ما جعل جماهير الزمالك تتعلق به عاطفيًا".

وتابع: "حامد حمدان أبدى رغبة واضحة في الانضمام إلى الزمالك، وهو لاعب فلسطيني، وهذه من أبرز الأسباب التي جعلت الجماهير تلتف حوله وتدعمه بهذا الشكل".

وأردف: "من الناحية الفنية، الزمالك بحاجة إلى لاعب في هذا المركز، وجنسية حامد حمدان ساهمت في تضخيم حالة الجدل حوله، لكنها ليست السبب الوحيد في التمسك بضمه".