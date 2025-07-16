إبراهيم صلاح: إمام عاشور ضحى بالزمالك من أجل أموال الأهلي.. ورفضت الأحمر مرتين

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي جاء بدافع المقابل المادي فقط، مشيرًا إلى أن اللاعب كان دائم الانتماء لنادي الزمالك منذ صغره.

وقال صلاح، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "أنا أعرف إمام عاشور جيدًا، فهو من أبناء منطقتي، وكان زملكاويًا منذ الصغر، لكن الفارق المادي الكبير المعروض من الأهلي جعله يغير وجهته".

وأضاف: "إمام ضحى بالزمالك وجماهيره من أجل أموال الأهلي، رغم أن الزمالك هو من صنع اسمه ومنحه الشهرة والفرصة الحقيقية في الكرة المصرية".

وتابع: "عندما كنت لاعبًا في صفوف الزمالك، تلقيت عرضًا من الأهلي مرتين، لكني رفضت دون تردد، لأنني زملكاوي وأشعر أن الزمالك في مكانة خاصة لا يمكن مقارنتها".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الزمالك هو بيتي، وخيره عليّ، ومن الصعب جدًا أن أرتدي قميصًا غيره مهما كانت الإغراءات".