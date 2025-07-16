قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مورينيو يمهد الطريق أمام الزمالك لضم صفقة دفاعية
تجديد التفويض الصادر لوزير التعليم العالي في مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء
السويداء تحترق ... إسرائيل تقصف دمشق والدروز يستدعون الاحتلال
السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد
الوزراء يوافق على تخصيص أرض بالسخنة لإقامة مستشفى ميداني
تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الشروط وخطوات التقديم في الجامعات والمعاهد
ماس بالتكييف.. إخماد حريق في مستشفى الوادي بأكتوبر
خامنئي : طهران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد
الإدارية العليا ترفض 12 طعنًا بانتخابات الشيوخ.. وتؤيد استبعاد 3مرشحين لحزب النور
خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟
تصعيد المواجهة غدا.. أول تعليق من حماس على عدوان الاحتلال ضد الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد لكيميائي و4 آخرين بتهمة تصنيع وترويج الترامادول بالقطامية

أرشيفية
أرشيفية
رامي المهدي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المؤبد على كيميائي و4 متهمين آخرين، بعد إدانتهم بتصنيع عقاقير الترامادول المخدر والاتجار بها دون ترخيص، وذلك في إحدى الوحدات السكنية بمنطقة القطامية.

وترافع الدكتور أمام الحفناوي محامي أحد المتهمين، أمام هيئة المحكمة وطلب ببطلان إذن النيابة العامة، مفندا دفوعه حول بطلان التحريات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين: "ب. ن"، و"و. أ"، و"ح. ع"، و"ع. ع"، و"أ. ر"، قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة، وخاصة عقار الترامادول، مستخدمين معدات وماكينات مخصصة للتغليف والكبس، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الأولية.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات ضخمة من الترامادول المخدر، وأدوية ممنوع تداولها، وماكينات تصنيع، ومواد خام، في مخالفة صريحة للقانون وبدون أي تراخيص رسمية.

وجاء الحكم بعد سلسلة من التحقيقات والمرافعات، لتنتهي المحكمة إلى معاقبتهم بالسجن المؤبد، وسط تأكيد الجهات المختصة على استمرار ملاحقة المتورطين في تصنيع وترويج المواد المخدرة بكل حسم.

المؤبد الترامادول ترويج الترامادول القطامية محكمة جنايات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

هيدي كرم تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

بعد 60 عامًا .. نيسان تغلق أحد أهم مواقع إنتاجها التاريخية

نيسان
نيسان
نيسان

ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين
ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين
ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

محافظ الشرقية: تعزيز الشراكة مع الكيانات الشبابية خطوة لبناء جيل واعٍ ومؤهل

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

سر وفاة أسمهان

اتولدت على البحر وماتت فيه.. القصة الكاملة لرحيل أسمهان في حادث غامض

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد