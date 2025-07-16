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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء تلقى طلبات المشاركة بحفل الزفاف الجماعى فى مطروح ..اعرف الشروط

حفل الزفاف الجماعى بمطروح
حفل الزفاف الجماعى بمطروح
ايمن محمود

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، عن بدء استعدادات المحافظة لإقامة حفل الزفاف الجماعي السنوي للمحافظة لهذا العام 2025، والمقرر إقامته خلال إحتفالات المحافظة بعيدها القومى شهر ديسمبر المقبل، كتقليد سنوي حرصت عليه المحافظة وذلك لمساعدة الشباب على إتمام الزواج بدون تحمل أيه مصروفات أو رسوم تيسيرا عليهم.

وأكد محافظ مطروح أن الأولوية للمتقدمين ستكون لأبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الظروف الإنسانية الصعبة.

وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف أن الإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح تبدأ من يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025 ولمدة شهر استلام وتلقى طلبات الراغبين في الاشتراك فى حفل الزفاف الجماعي ممن تنطبق عليهم الشروط.

وأضاف أنه يتم تقديم طلب باسم السكرتير العام بالمحافظة يوضح فيه حالة المتقدم حديث الزواج ، أو يرغب في عقد القران وصورة عقد الزواج للمتزوجين حديثا وصورة من البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد للعروسين، مع مراعاة إحضار أصول المستندات عند التقديم للاطلاع عليها،

ويشترط أن يكون الزوجان أو أحدهما من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها ، على أن تعطى الأولوية لأبناء المحافظة وأن يكون عقد القران حديثا ولا يكون قد مضى عليه أكثر من 6 أشهر ، ولا يتم قبول اشتراك أكثر من حالة من كل أسرة إلا فى حالة عدم اكتمال العدد المقرر قبوله وألا يكون قد سبق له الإشتراك فى الأعوام السابقة في الزفاف الجماعى، وإلا يكون قد سبق لكلا الزوجين الزواج من قبل.

وأكد محافظ مطروح، أن المحافظة تتحمل جميع نفقات إقامة الحفل ولا يتحمل المتقدم أى مصروفات أو رسوم ، بالإضافة إلى تقديم الهدايا العينية لكل عروسين خلال إحتفالية كبرى.

من ناحية اخرى تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  إنطلاق أولى فعاليات قوافل الخدمات الشاملة لمبادرة (مطروح الخير ) لقرى مطروح التى بدأت بقرية القصر.

ورافق المحافظ، اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والدكتور وليد رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ومحمد عبد الرحمن مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، ووكلاء الوزارات رؤساء الأجهزة التنفيذية مديري المديريات والإدارات بالمحافظة وعمد ومشايخ وأهالي قرية القصر.

وتفقد محافظ مطروح أعمال القافلة، التى تضم عدد من الفعاليات والأنشطة المجانية منها القافلة البيطرية من خلال العيادة البيطرية والإرشادية المتنقلة لمديرية الطب البيطري مع توافر الأدوية والمستلزمات البيطرية و توزيع كميات من الأدوية على المربين.

كما تضم القافلة الطبية التى تضم عدد من العيادات المتنقلة وصيدلية مع توقيع الكشف الطبى في عدد من التخصصات والتى شهدت الاقبال الكبير من أهالي القرية عليها، وتضم، أيضا، قافلة مواد غذائية من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن الأهالي

وشهدت القافلة عدد من ورش العمل الفنية والرياضية والثقافية لطلاب وطالبات وندوات التوعية الدينية والرد على استفسارات الأهالي وغيرها من خلال الجهات المعنية من مديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة ومديرية الأوقاف والمنطقة الازهرية بمطروح ،مع الإشادة بجهود تشجيع وتحفيز الطلاب على الاستغلال الأمثل لقدراتهم وصقل مواهبهم الرياضية والفنية والاطلاع على الأحداث و الوعى بما يتم من جهود مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان في كافة المجالات وصولا إلى جميع المناطق.

كما شهد محافظ مطروح الخدمات المقدمة للأهالي من خلال سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة منها خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، وسيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وسيارة خدمات للبريد المصرى و الاتصالات وكذلك معرض المشغولات اليدوية والتراثية لوحدة أيادى مصر وكذلك سيارة خدمات التضامن الاجتماعي و تسليم مديرية التضامن بمطروح لعدد من كروت تكافل وكرامة ،و فيزا خدمات متكاملة ، بالإضافة إلى معرض ملابس جاهزة وتوزيع لحوم للسيدات المشاركات في ندوات التوعية الأسرية خاصة خطورة الزواج المبكر والتسرب من التعليم وغيرها بالمشاركة مع المجلس القومى للمرأة، وبمشاركة المجلس القومى للسكان ووحدة سكان المحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم الدفع  بسيارة خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى وشهادات الميلاد وقسائم الزواج لسيدات القرية وغيرها مع المساهمة في تخفيف الأعباء المالية كما تم تنظيم ورشة وندوة للتوعية الدينية لمديرية الأوقاف والأزهر عمل اختبارات واستخراج شهادات محو الأمية بالمجان لأهالي القرية.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لعمد ومشايخ وأهالي قرية القصر على المساعدة في تنظيم القافلة وخروجها بالشكل اللائق الذى يحقق تقديم وتيسير الخدمات لأهالي القرية وتضافرهم مع جهود جميع الجهات التنفيذية المشاركة والمنظمة للقافلة التى تأتى استمراراً لتوجيهات القيادة السياسية والاهتمام الكبير بجهود بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له ، من خلال عدد من المبادرات، ومنها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية.

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