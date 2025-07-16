منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما يواجه الكويت ودياً

يواجه منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، بقيادة المدير الفني أسامة نبيه، نظيره منتخب الكويت في ودية قوية، تجمع بينهما مساء غدا الأربعاء، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق حاليًا .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الودية التى تجمع بين منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما أمام نظيره الكويتى، فى تمام الساعه السادسة من مساء غدًا الأربعاء، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل.

و تعد هذه المباراة هي الأولى ضمن مواجهتين وديتين تجمع بين المنتخبين، ومن المقرر إقامة المباراة الثانية يوم السبت الموافق 20 يوليو، في إطار خطة إعداد مكثفة تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل الدخول في أجواء البطولة الرسمية.



