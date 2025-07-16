القومي للبحوث: نقوم بعمل خطط بحثية داخل المركز جميعها إنتاجية

كشف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، تفاصيل جديدة عن عمل المركز، مشيرا إلى أن حاليا نقوم بعمل خطط بحثية داخل المركز، جميعها خطط إنتاجية، خاصة بتوطين صناعات وبحث علمي يخدم الصناعة.



وتابع الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة “الحياة”، أننا لدينا مبادرات، وأبرزها مبادرة (بديل المستورد)، فبعد كورونا كان هناك أزمة في الاستيراد، فكان لابد من الاتجاه إلى الإنتاج المحلي.

وأضاف الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، أن في فترة كورونا وبعد توقف الاستيراد، جاء المستثمرون إلينا وطلبوا منا بعض المواد، لأنهم كانوا يستوردونها من الخارج، وتمكنا من تصنيع بعض المنتجات وبالفعل حصل عليها المستثمرين.