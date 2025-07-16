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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دمشق تدين العدوان الإسرائيلي وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أدانت وزارة الخارجية السورية بشدة غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مناطق في العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، معتبرة إياها استمرارًا لسياسة العدوان الممنهجة التي تتبعها إسرائيل بهدف إشعال التوتر وخلق الفوضى في المنطقة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى وقوع دمار في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة"، مشددة على أن "هذا التصعيد الخطير تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عنه وعن تداعياته على أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف البيان أن "سوريا تحتفظ بكامل حقوقها المشروعة، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن أرضها وشعبها بكافة الوسائل المتاحة"، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر ووقف الانتهاكات الصارخة للسيادة السورية".

واختتمت الخارجية السورية بيانها بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية يساهم في تشجيعها على المضي بسياساتها العدوانية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن في المنطقة.

سوريا جيش الاحتلال الإسرائيلي دمشق محافظة السويداء إسرائيل

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