قبول مصلحة الكفاية الإنتاجية دفعة جديدة من الطلاب ببرامج التلمذة الصناعية

وافق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على قبول مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للالتحاق بالمراكز والمحطات التدريبية التابعة لها للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي 2025-2026.

وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تُمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار المحور السادس من محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، المتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطوير برامج التدريب المهني والفني بالتعاون مع الجهات التدريبية التابعة للوزارة.

كما تحرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتدريب وتأهيل العمالة، من خلال تولي القطاع الخاص إدارة وتشغيل عدد من المراكز التدريبية التابعة للمصلحة لتعمل بفكر ونهج القطاع الخاص لتأهيل خريجيها لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، حيث تم توقيع 41 بروتوكول تعاون مع كبار مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة، وللمساهمة في سد احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة على مهن تناسب سوق العمل، وتوفير مزيد من المدربين والمهندسين وفتح تخصصات جديدة بالمصلحة.

وأوضح اللواء مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أن المصلحة تمثل الذراع التنفيذية لوزارة الصناعة لتطوير منظومة التدريب المهني باعتبارها قاطرة التنمية الصناعية، من خلال الاهتمام بالعنصر البشري وإعداد أجيال من الكوادر الفنية المؤهلة بمهارات تواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة في أسواق العمل المحلية والدولية، لافتاً إلى أن المصلحة بها 44 مركز تدريب مهني وعدد من المحطات التدريبية، وتقدم تدريباً في 59 مهنة مختلفة (من بينها مهن مستحدثة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وبرمجة التطبيقات الصناعية)، وتمنح المصلحة دبلوم التلمذة الصناعية بنظام ثلاث سنوات، إلى جانب مركز التكنولوجيا المتميز، الذي يمنح دبلوم فني فوق متوسط بنظام السنتين في تخصصات الميكاترونيكس، والمصاعد، وصناعة الجلود، كما تقدم المصلحة دورات تدريبية تحويلية لتغيير مسار العاملين ودعم الباحثين عن عمل وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

وتتضمن شروط الالتحاق بالمراكز ألا يزيد عمر الطالب عن 18 سنة في أول أكتوبر للعام التدريبي 2025، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو الأزهرية خلال العام الحالي أو السابق، وأن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى للطالب، ويتم القبول بجميع المراكز بحد أدنى بنسبة 70% ما يعادل 196 درجة، ويسمح لما دون ذلك (أقل من 196 درجة) الالتحاق بمصروفات خاصة، عدا التخصصات الجديدة بمركز تدريب مهني العاشر من رمضان، يتم القبول فيها من مجموع 238 درجة كحد أدنى. كما يُشترط أن يكون الطالب من أبناء المنطقة السكنية التي بها المركز أو المحطة، وأن تكون أولوية القبول في المهن المختلفة للحاصلين على أعلى مجموع درجات وطبقاً للرغبات والتنسيق الداخلي الذي يتم بالمراكز، على أن يتم اجتياز اختبارات القدرات النفسية والكشف الطبي لممارسة المهنة المتقدم عليها، ولا يتم تسجيل الطالب وإخطاره بتخصصه إلا بعد تسليم المستندات المطلوبة للقبول وبعد اجتيازه هذه الاختبارات.

وتشمل أبرز المهن والتخصصات بمراكز المصلحة والمحطات التدريبية التابعة لها: صيانة السيارات، وفني الأنظمة المدمجة والذكاء الاصطناعي، والصيانة الميكانيكية، وبرمجة الحاسب الآلي، وفني البرمجيات والتطبيقات الصناعية، وتصميم الجرافيك وبرمجة مواقع الإنترنت، وفني الكيمياء والتحاليل، وفني البترول والبتروكيماويات، وتشغيل معدات الصيد والملاحة والفنون البحرية، وفني النقل البحري والملاحة، وفني تشغيل وصيانة الطلمبات والضواغط، وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف، وCNC.

طريقة التقديم:



لمزيد من المعلومات عن شروط وكيفية التقديم، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للمصلحة من خلال الضغط على الرابط التالي:

http://pvtd.gov.eg/services/applying_to_training_centers

جدير بالذكر أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني قد اعتمدت نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي الحالي بنسبة نجاح بلغت 89.7%، بينما بلغت نسبة النجاح الإجمالية للمحطات التدريبية التي تشرف عليها المصلحة 88.7%.