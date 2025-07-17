نتنياهو: انسحاب القوات السورية إلى دمشق جاء نتيجة نشاطنا المكثف

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه بسبب نشاطنا المكثف انسحبت القوات السورية إلى دمشق وهذا أمر مهم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع نتنياهو: «التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في السويداء وسحب القوات جاء نتيجة عملياتنا القوية».

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس أن دولة الاحتلال وضعت سياسة واضحة لنزع السلاح من جنوب دمشق ومرتفعات الجولان إلى منطقة جبل الدروز في سوريا.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه بسبب النشاط الإسرائيلي المكثف انسحبت القوات السورية إلى دمشق وهذا أمر مهم.

وقال نتنياهو: "توصلنا لوقف النار في سوريا بالقوة لا بالطلبات، ونحقق السلام عبر القوة في 7 جبهات".