أحمد شاكر يكشف كواليس فيديو تقليده لـ ترامب | خاص

شارك الفنان أحمد شاكر جمهوره بفيديو عفوي يقلد فيه ترامب باللغة الإنجليزية بطريقة كوميدية و عفوية و احترافية و شارك الفيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

كشف الفنان أحمد شاكر في مدخلة هاتفية لموقع صدى البلد الاخباري عن كواليس الفيديو " فيديو تقليد ترامب كان عفويا، فكرة جاتلي بشكل سريع صورت الفيديو و حبيت أشارك الجمهور و لما نزلته على السوشيال ميديا تفاجأت من تفاعل الجمهور معاه و في ناس عملوا منشن ل ترامب علي الفيديو.



و أضاف أحمد شاكر أن الجمهور بيحب جدا لما بعمل أعمال السيرة الذاتية زي ما قدمت شخصية مصطفى مشرفة و فريد الأطرش ، الخدوي عباس حلمي.

تابع أحمد شاكر " من التعليقات الحلوة الناس قالت عندك حس كوميدي و ممكن تقدم أعمالا كوميدية.

وحول رأيه في أعمال السيرة الذاتية قال: أعمال السيرة الذاتية مهمة للغاية، صعوبتها هي أن يكون الفنان قادرا على الإقناع في تلك الشخصية، لكنه في الوقت نفسه مهم لتتعرف الأجيال الجديدة على تلك النجوم المهمين وتلك الشخصيات العامة.



https://youtu.be/bPQb0etnm_U?si=WgdutthhVW_XHTwp