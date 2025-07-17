فركش تصوير حكاية "فلاش باك" من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" (صور)

انتهى صناع وأبطال حكاية "فلاش باك" من تصوير أحداثها، لتكون أول حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" جاهزة للعرض في أغسطس المقبل.

وتدور الأحداث في إطار تشويقي مليئ بالغموض، حول "زياد الكردي" محقق جنائي ويقدمه أحمد خالد صالح، وعلاقته بزوجته "مريم" رسامة وراقية استعراضية وتقدمها مريم الجندي، مع ظهور خاص للنجم خالد أنور كضيف شرف في بعض الحلقات.

واحتفل صناع حكاية "فلاش باك" بنهاية التصوير، والتقطوا الصور التذكارية صباح اليوم فور الانتهاء من تصوير آخر مشهد.

حكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

تُعرض ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة تشمل 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ 5 حلقات، ويُعرض خلال موسم الصيف.