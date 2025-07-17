مستثمر أمريكي يقترب من الاستحواذ على نادي الخلود السعودي

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن المستثمر الأمريكي بن هاربورج بات قريبًا من إتمام صفقة شراء نادي الخلود، الذي ينشط في دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب النجاح اللافت الذي حققه الخلود بالبقاء ضمن أندية دوري الأضواء، بعد صراع مرير مع شبح الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى، حيث تمكّن من الحفاظ على مقعده بين الكبار في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ويُعد بن هاربورج أحد الأسماء البارزة في مجال الاستثمار الرياضي، إذ يشغل منصب الشريك الإداري لشركة "MSA Capital"، وهي شركة استثمار عالمية، كما يملك حصة تبلغ 6.5% في نادي قادش الإسباني، ما يعكس اهتمامه المتزايد بتوسيع حضوره في المشهد الرياضي العالمي.

ويأتي اقتراب الخلود من دخول دائرة التخصيص ضمن المرحلة الثانية من مشروع تخصيص الأندية الرياضية السعودية، الذي يحظى بدعم مباشر من القيادة السعودية ضمن رؤية 2030 الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي. وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد شملت خصخصة أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلى جانب أندية القادسية ونيوم والدرعية والعلا.

وتمثل صفقة بيع الخلود خطوة جديدة ضمن التوجه العام لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدوري السعودي، الذي يواصل حصد الاهتمام العالمي على الصعيدين الفني والاقتصادي.