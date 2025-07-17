جالطة سراي يقترب من ضم أوسيمين نهائيًا .. صفقة تاريخية تحظر العودة لإيطاليا

يبدو أن نادي جالطة سراي التركي بات على أعتاب واحدة من أضخم صفقاته في تاريخه، بعدما اقترب من حسم التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بصفقة انتقال دائم من نادي نابولي الإيطالي، بعد موسم ناجح قضاه اللاعب مع الفريق التركي على سبيل الإعارة.

ورغم تلقي أوسيمين عدة عروض مغرية، أبرزها من الهلال السعودي، إلا أن النجم النيجيري أبدى تمسكه بالبقاء في إسطنبول، مفضلاً الاستقرار مع جالطة سراي على خوض تجربة جديدة في دوري مختلف.

وبحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فإن مفاوضات اليوم الخميس بين الناديين كانت "مثمرة"، حيث تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي على تفاصيل الصفقة، التي ستشهد انتقال أوسيمين إلى جالطة سراي مقابل 40 مليون يورو تُدفع هذا الصيف، تعقبها دفعة ثانية بقيمة 35 مليون يورو تُسدد بنهاية عام 2026.

وتتضمن الاتفاقية بندًا لافتًا يمنع جالطة سراي من بيع أوسيمين لأي نادٍ إيطالي خلال العامين المقبلين، ما يعكس رغبة نابولي في تجنب تقوية خصومه المحليين عبر نجم سابق للفريق.

الصفقة، حال إتمامها رسميًا، ستمثل خطوة تاريخية لجالطة سراي، ليس فقط من حيث القيمة المالية، بل لكونها تؤكد طموح النادي في بناء فريق قادر على المنافسة القارية بقيادة أحد أبرز المهاجمين في الكرة العالمية.