العربية اتعجنت.. سائق متهور يتسبب في إصابة أسرة كاملة بحلوان| تفاصيل

في واقعة مؤلمة هزت مشاعر أهالي حلوان، تسبب سائق متهور في حادث سير مروع أثناء محاولته القيام بمناورة خطرة على طريق يشهد أعمال صيانة، ما أسفر عن إصابة أسرة كاملة بإصابات بالغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة في حادث حلوان، حيث شهدت منطقة حلوان حادثًا أليمًا بعد أن تسبب سائق متهور في اصطدام عنيف بسيارة تقل أسرة كاملة، ما أسفر عن إصابات بالغة وخطيرة لثلاثة من أفرادها.

تعود تفاصيل الحادث إلى محاولة السائق القيام بمناورة خطرة "غرزة" في طريق يخضع لأعمال إصلاحات، مما أدى إلى فقدانه السيطرة واصطدامه بسيارة الشاب سعد أحمد، الذي كان يستقل سيارته بصحبة زوجته بسنت أشرف وابنتهما سيلا، البالغة من العمر 9 سنوات.

وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، وخضعوا لعدة عمليات جراحية دقيقة، وأفادت مصادر طبية بأنهم ما زالوا تحت الرعاية المكثفة نظراً لخطورة حالتهم الصحية.

وأثارت الواقعة غضبًا واسعًا بين أهالي المنطقة، خاصة بعد أن أقدم السائق المتسبب في الحادث على نشر منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن روايات مضللة عن الحادث، في محاولة للتهرب من المسؤولية القانونية.

ويطالب أهالي حلوان الجهات المعنية بسرعة التحرك ومحاسبة المتسبب، وضمان عدم إفلاته من العقاب، فيما يناشد ذوو المصابين الجميع بالدعاء للأسرة المصابة بالشفاء العاجل.