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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تكرم الرواد تقديرًا لعطائهم

رابطة صحفيين الدقهلية
رابطة صحفيين الدقهلية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظّمت رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية، مساء أمس الثلاثاء، احتفالية كبرى لتكريم عدد من رموز ورواد مهنة الصحافة من أبناء محافظة الدقهلية، وذلك بالنادي النهري للصحفيين، تقديرًا لإسهاماتهم المهنية والوطنية المشرفة في دعم وتطوير الصحافة المصرية.

وشهدت الاحتفالية حضور الأستاذ محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس مجلس إدارة النادي النهري، والأستاذ محمد يوسف رئيس رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية، والكاتب الصحفي عبد الله حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي لطفي السقعان احد مؤسسي الرابطة ، وعدد من الصحفيين والفنان أحمد وفيق   .

وضمّ التكريم كوكبة من أبرز الصحفيين ن من أبناء الدقهلية، من بينهم:
أسامة سرايا، عبد الحليم قنديل، حلمي النمنم، د. فتحي سيد أحمد، فتحي سند، جمال هليل، حازم نصر، محمد حسن الألفي، د. محمد شومان، رفعت فياض، حازم شريف، محمد حبوشة، جلاء جاب الله، مدحت البسيوني، عادل صبري، محمود الحضري، مصطفى السعيد، محمد الزرقاني، حسين عبد القادر، محمد الشبة، د. أماني الموجي، كريمان حرك، ومجدي أبو المجد.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الكاتب الصحفي الكبير أسامة سرايا أن الصحافة المصرية تواجه تحديات كبيرة، لا سيما الصحافة الورقية، مشددًا على أهمية التمسك بها والحرص على قراءتها، بالإضافة إلى ضرورة دعم وتطوير الصحافة الإقليمية التي تمثل نبض المحافظات.

من جانبه، أعرب محمد يوسف رئيس رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن الاحتفالية تمثل رسالة وفاء وعرفان لفرسان الكلمة، الذين قدموا الكثير خلال مسيرتهم المهنية، بهدف خلق تواصل بين الأجيال وإثراء العمل الصحفي ونقل الخبرات، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها السوشيال ميديا على الصحافة التقليدية.

رابطة صحفيين الدقهلية نقابة الصحفيين الصحفيين

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