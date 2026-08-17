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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طهران تمنح واشنطن "بضعة أسابيع" لتنفيذ مذكرة التفاهم: لن ننتظر الحصار الأمريكي إلى أجل غير مسمى

علم إيران
علم إيران
خاطر عبادة

 قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن طهران حددت مهلة زمنية تصل إلى "بضعة أسابيع" أمام الولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، مؤكداً أن بلاده "لن تنتظر أن تواصل واشنطن الحصار البحري إلى أجل غير مسمى".

وأضاف أن "الضغط على أمريكا أو الاعتماد على الوسطاء للتوصل إلى اتفاق دائم لم يعد أمراً واقعياً"، مشيراً إلى أن إيران ستبلغ الولايات المتحدة ودول المنطقة بالإطار الزمني الذي اعتمدته عبر قنوات الوساطة.

استعداد لتصعيد عسكري في حال فشل الدبلوماسية

 وحذر المسؤول من أن القوات الإيرانية "على أهبة الاستعداد لتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة" في حال فشلت المساعي الدبلوماسية للوصول إلى تفاهم مع واشنطن.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد في الممرات المائية الاستراتيجية، وسط تعثر المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ترامب: لسنا في عجلة من أمرنا

 ورداً على ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" اليوم، إن الولايات المتحدة "ليست في عجلة من أمرها" لإنهاء الملف الإيراني، وذلك بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً التي حددت سابقاً للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

وأكد ترامب: "لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي بأي شكل من الأشكال.. وسيبقى هدفنا دائماً وأبداً ألا تحصل إيران على سلاح نووي".

وكشف عن وجود "قناة اتصال سرية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني"، وتابع: "إيران ينبغي أن ترفع الراية البيضاء لإعلان الاستسلام".

تشديد الضغوط الاقتصادية ونفي تأثير الانتخابات

 وشدد الرئيس الأمريكي على أن "الحصار البحري الأمريكي يواصل فرض ضغوط اقتصادية جديدة على النظام الإيراني"، نافياً في الوقت ذاته أن تؤثر انتخابات التجديد النصفي على سياسته تجاه طهران.

وتأتي التصريحات المتبادلة في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لاحتواء التصعيد، وسط مخاوف من انعكاسات أي فشل دبلوماسي على أمن الملاحة في الخليج والمنطقة.

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