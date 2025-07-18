انطلاق مشروع المرحلة الثانية من الإنشاءات الرياضية بـ الاتحاد السكندري

قام محمد سلامة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى بزيارة ميدانية إلى الفرع برفقة إبراهيم شعبان و محمد خميس أعضاء مجلس الإدارة ، و عدد من رؤساء وأعضاء اللجان المختلفة بالنادى ، وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذى الحالى لمشروع المرحلة الثانية من الإنشاءات بالفرع .

وتضمنت الجولة الميدانية تفقد أعمال التشطيبات النهائية لعدد "خمسة" ملاعب " أكريليك " ضمن المشروع، حيث تم الوقوف على مدى تقدم الأعمال ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وخلال الزيارة تم الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجان ، حيث دار حوار مفتوح حول عدد من الأفكار التى من شأنها تعزيز كفاءة المشروع وتحقيق أقصى استفادة ممكنه منه .

أبدى محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي ترحيبه بكافة الرؤى البناءة مؤكداً أن إدارة النادي تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ ما يمكن تنفيذه من هذه المقترحات بما يخدم مصلحة النادى وأعضاء الجمعية العمومية ، و ذلك تحقيقاً لرؤية طموحة تهدف إلى تطوير منشآت النادي بما يتواكب مع تطلعات أعضائه وجماهيره العظيمة .