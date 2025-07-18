تعرف على أسباب إلغاء مباراة الأهلي والنجم الساحلي الودية

قررت إدارة الكرة بالأهلي إلغاء وبشكل نهائي خوض مواجهة النجم الساحلي التي كان مقررا لها 28 يوليو الجاري في الإحتفال بمئوية الأخير، نظرا لإعتبارات علي رأسها العرض المالي الذي لم يزيد عن 200 الف دولار بجانب تحفظ المدير الفني السويسري خوسيه ريبيرو علي لعبها.

ووصلت بعثة الفريق الأحمر الي تونس لبدء المعسكر والذي سيتخلله مواجهتين فقط وهما الملعب التونسي يوم 21 يوليو ثم البنزرتي يوم 25 يوليو وتعود البعثة للقاهرة في اليوم التالي مباشرة.

وقرر الجهاز الفني إجراء تعديل اخر بخوض مواجهتين وديتين بالقاهرة عقب العودة من تونس بدل من مباراة واحدة كما كان مقررا قبل ذلك .