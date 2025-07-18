سوبر ستار.. قرار جديد من الخطيب يخص إمام عاشور

كشف أحمد حسن، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن توصية من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بزيادة راتب نجم خط الوسط إمام عاشور، ومساواته ماليًا مع كبار نجوم الفريق مثل أحمد سيد “زيزو” ومحمود حسن "تريزيجيه".

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: "الكابتن محمود الخطيب أوصى بزيادة راتب إمام عاشور ومساواته بزيزو وتريزيجيه".

وبهذا القرار ينضم إمام عاشور رسميًا إلى فئة «السوبر ستار» داخل النادي الأهلي، وهي الفئة التي تتجاوز رواتبها الـ50 مليون جنيه سنويًا.

وتأتي هذه الخطوة من جانب الإدارة بعد تلقي النادي عروضًا مغرية من أندية خليجية للحصول على خدمات اللاعب، أبرزها من نادي الأخدود السعودي، وعرض آخر من نادي نيوم.

الجدير بالذكر، أن إمام عاشور أحد الركائز الأساسية في المشروع الفني للنادي الأهلي، حيث يقدم مستويات مميزة في وسط الملعب، جعلته محط أنظار لعدة أندية عربية وأوروبية.