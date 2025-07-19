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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الاعتماد على الكفاءات والشباب.. موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

تستعد وزارة الداخلية ، للإعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 خلال الأيام المقبلة، عقب اعتمادها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويبحث الكثير من المواطنين عن آخر أخبار حركة تنقلات الداخلية 2025 وموعد الاعلان عنها رسميا ، وكذلك موعد تنفيذها عقب الإعلان عنها بشكل رسمى من قبل وزارة الداخلية.

حركة تنقلات الداخلية 2025

من المقرر أن تعلن وزارة الداخلية، عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 بمختلف مديريات الأمن وقطاعات الوزارة خلال الأيام المقبلة .

وتستهدف حركة تنقلات الشرطة 2025 الاعتماد على القيادات الشابة وضخ دماء جديدة فى المواقع الشرطية المختلفة وتدعيم مديريات الامن بالعناصر المشهود لها بالكفاءة.

موعد الاعلان عن حركة تنقلات الشرطة 2025

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025 ، من المقرر الاعلان عنها قبل نهاية الشهر الجارى مما يساعد على نشر وسيادة الأمن بالشارع ويقلص من الجرائم، ويطور من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة بالأسماء 2025 خلال الأيام المقبلة.

موعد تنفيذ حركة تنقلات الداخلية 2025 

تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ حركة تنقلات ضباط الشرطة رسميا بداية من شهر أغسطس، وذلك عقب الاعلان عنها خلال الشهر الجارى .

الترقيات فى حركة الداخلية 2025

ومن المقرر أن تشمل حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025 تصعيد عدد من القيادات الأمنية في مناصب مساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري المباحث، بالإضافة إلى الإبقاء على بعض مديري الأمن ومساعدى الوزير في مناصبهم استكمالا لمسيرتهم الناجحة.

كما سيتم الدفع بقيادات شابة لتولي بعض المناصب القيادية وتجديد الثقة في بعض مديري الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى خروج بعض القيادات، وذلك لبلوغ سن المعاش وسيتم ترقية بعض القيادات من رتب عميد إلى لواء وترقيات من رتب الملازم أول إلى رتب نقيب.

وتعتمد حركة الداخلية 2025 على الاعتماد على الخبرات والقيادات الشبابية لضخ دماء جديدة ودعم الجهات الشرطية بقيادات ذات سجل حافل بالخبرات.

ملامح حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن حركة تنقلات الشرطة بالأسماء 2025 قبل نهاية الشهر الجارى ، عقب اعتمادها من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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الاعتماد على الكفاءات والشباب.. موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

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