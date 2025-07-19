النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لطلاب القانون بالجامعات الأوروبية في مصر

نظمت إدارة التفتيش القضائي، دورة تدريبية متكاملة لطلاب كلية القانون بالجامعات الأوروبية في مصر (EUE)، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.

وأُقيمت الدورة على مدار خمسة أيام بنظام الإقامة الكاملة، وشهدت مشاركة نخبة من أعضاء النيابة العامة، إلى جانب متخصصين من جهات أخرى.



هدفت الدورة إلى تنمية القدرات القانونية والبدنية للطلاب، وصقل مهاراتهم المهنية، من خلال المزج بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، وذلك عبر برنامج معايشة ومنظومة تدريبية متكاملة شملت محاور متعددة، من أبرزها: التعريف بالجريمة وأركانها، والإجراءات القانونية، وتنمية مهارات التحقيق الجنائي، وصياغة المذكرات القانونية، والتدريب العملي على فنون المرافعة وصياغة الأحكام القضائية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لمحاكم الجنايات ومصلحة الطب الشرعي.

كما شمل برنامج المعايشة جلسات تفاعلية تناولت موضوعات قانونية متنوعة، وزيارات لمكتبة المعهد القانونية، مع تدريب على استخدام أدوات البحث التقليدية والإلكترونية.

وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، ولا سيما في شقها المتعلق بدعم قدرات المعنيين بالعمل القانوني وطلاب كليات الحقوق والقانون، وحرصًا من النيابة العامة على نشر الوعي القانوني والإسهام في إعداد جيل متميز من رجال القانون.